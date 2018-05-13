"Картинная галерея" Day.Az: Турецкий художник - ФОТО

13 мая 2018 02:30

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Нурхана Алтая.

Нурхан Алтай - турецкий художник. Родился в 1981 году, в Болгарии. В 2004 года окончил факультет живописи колледжа изобразительных искусств при стамбульском университете Мимар Синан. В 2007 году получил степень магистра на факультете живописи колледжа общественных наук при университете Мимар Синан, Стамбул. В настоящее время живёт и работает в Стамбуле, Турция.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az