"Картинная галерея" Day.Az: Турецкий художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Нурхана Алтая.

Нурхан Алтай - турецкий художник. Родился в 1981 году, в Болгарии. В 2004 года окончил факультет живописи колледжа изобразительных искусств при стамбульском университете Мимар Синан. В 2007 году получил степень магистра на факультете живописи колледжа общественных наук при университете Мимар Синан, Стамбул. В настоящее время живёт и работает в Стамбуле, Турция.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине