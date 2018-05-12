"Картинная галерея" Day.Az: Американский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Патрика Борнемана.

Патрик Борнеман - американский художник. Родился в Африке, вырос в Европе, а в настоящее время живет и работает в Калифорнии. Проживание на этих трех континентах сделало его художником, не понаслышке знакомым с разными культурами. Первоначальную художественную подготовку получил в Марселе, затем учился в Ницце и Венеции.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине