"Картинная галерея" Day.Az: Неформальный реализм - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Джудит Штрум.

Джудит Штрум - немецкий художник. Джудит Штурм родилась в 1978 году в Саарлуисе, на юго-западе Германии. Имеет диплом по специальности "свободное искусство". С 2017 года, после городов Саарбрюккен и Берлин, живет в Манакоре, Майорка. Поездки в США, в 2006 и 2008 годах, в типографию известного мастера-принтера Эрики Гринберг-Шнайдер, в Тампе, оказали решающее влияние на графическую работу Юдит Штурм.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине