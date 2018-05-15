"Картинная галерея" Day.Az: Выразительный реализм - ФОТО
15 мая 2018 01:34 142
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Робина Уайта.
Робин Уайт - американский художник. Родилась в 1957 году. С 1975 по 1979 год училась в университете Флориды. Затем, 1982 году получила степень бакалавра в школе "Ringling School of Art & Design".
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