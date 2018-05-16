"Картинная галерея" Day.Az: Эмоциональный реализм. Рисунки карандашом - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Келвина Окафора.

Келвин Окафор - британский художник. Родился 1 ноября 1985 года в Лондоне, Великобритания. Изучал Базовый курс по искусству и дизайну в школе "City & Guilds Art School" и окончил "Middlesex University" с дипломом по специальности "Изобразительное искусство".

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине