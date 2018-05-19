"Картинная галерея" Day.Az: Немецкий художник-самоучка - ФОТО

19 мая 2018 02:07

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Дитрих Вайзенборна.

Дитрих Вайзенборн - немецкий художник-самоучка. Родился и вырос в Советском Союзе. Свой первый рисунок сделал ещё когда был школьником. Позже увлёкся фотографией. С наступлением нового столетия фаза увлечения искусством во всех его формах прошла, но после нескольких лет паузы Дитрих вновь окунулся в искусство, на этот раз его интересовала только живопись.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине

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