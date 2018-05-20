"Картинная галерея" Day.Az: Британский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Руфуса Филмера.

Руфус Филмер - молодой британский художник. Родился в Кентербери, в 1987 году. Образование получил в университете креативных искусств, который окончил в 2011 году со степенью бакалавра изобразительных искусств. В настоящее время живёт и работает в Великобритании.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине