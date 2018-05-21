"Картинная галерея" Day.Az: Наивный поп-арт - ФОТО

21 мая 2018 01:31

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Алана Фореша.

Алан Фореш - британский художник. Родился в 1974 году. Кроме картин создает картины, скульптуры, мебель и пишет музыку. Его любимые стили - наивный и поп-арт, в результате соединения которых сформировался новый стиль - наивный поп-арт.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине

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