"Картинная галерея" Day.Az: Наивный поп-арт - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Алана Фореша.

Алан Фореш - британский художник. Родился в 1974 году. Кроме картин создает картины, скульптуры, мебель и пишет музыку. Его любимые стили - наивный и поп-арт, в результате соединения которых сформировался новый стиль - наивный поп-арт.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине