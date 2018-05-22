"Картинная галерея" Day.Az: Натюрморты с цветами - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Баса Меуса.

Бас Меус - фотограф из Нидерландов, который вдохнул новую жизнь в традиционное искусство живописи голландских натюрмортов с цветами. Он родился в 1974 году в Эйндховене, Нидерланды, где до сих пор живёт и работает.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.