"Картинная галерея" Day.Az: Натюрморты с цветами - ФОТО
22 мая 2018 00:27 164
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Баса Меуса.
Бас Меус - фотограф из Нидерландов, который вдохнул новую жизнь в традиционное искусство живописи голландских натюрмортов с цветами. Он родился в 1974 году в Эйндховене, Нидерланды, где до сих пор живёт и работает.
Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!