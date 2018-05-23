"Картинная галерея" Day.Az: Индийский фигуративный художник - ФОТО

23 мая 2018 00:27

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Харисадхана Дея.

Харисадхан Дей - индийский фигуративный художник из Калькутты. Родился в 1982 год в Западной Бенгалии. Окончил Правительственный колледж искусств и ремесел в Калькутте. Предпочтение каким-либо темам не отдаёт, пишет городские пейзажи, портреты и обнаженную натуру. Будучи ещё маленьким мальчиком из приморской деревни в Западной Бенгалии, Харисадхан Дей был очарован красотой сельских пейзажей и драматичной судьбой живущих там людей.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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