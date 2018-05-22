В Баку определены победители Международной олимпиады искусств - ФОТО

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошла вторая Международная олимпиада искусств, организованная Союзом молодежи Азербайджана. Об этом сообщили Trend в пресс-службе СМА, передает Day.Az.

Цель проекта - знакомство с талантливыми детьми и молодежью, усовершенствование знаний участников и руководителей групп, развитие связей между странами и руководителями коллективов и музыкальных учебных заведений. В олимпиаде также приняли участие вокально- инструментальные ансамбли из Грузии.

"Хотелось бы отметить рост количества участников в номинациях - фортепиано, академический вокал и эстрадный вокал. Однако, участников в номинациях - духовой инструмент и народный вокал стало гораздо меньше. Жюри оценивало выступления в различных жанрах и возрастных категориях от 7 до 16 лет. В целях объективности во время выхода на сцену не объявлялось имя участника или коллектива. Баллы выставлялись только по номеру", - отметил заместитель председателя СМА Азиз Азизов.

В состав жюри вошли: директор Гимназии искусств при Азербайджанской Национальной консерватории Айтян Ахмедова, заслуженный деятель искусств Римма Мамедова, заслуженные преподаватели Гюльнара Керимова и Афларуз Мамедов, доцент Магеррам Магеррамов, а также Дмитрий Бабаев, Евгения Мамедова, Рауф Мусаев, Вугар Мусалы, Таир Эйнуллаев, Бахрам Мирзоев, Светлана Фадеева - Бедирханова, Нодар Хандолишвили и Эстебан Иснарди.

Победителями стали:

Фортепиано:

Solo - Child - Атилла Гусейнли, Гимназия искусств при Азербайджанской Национальной консерватории,

Duet - Child - Фатима Мамедова и Айтадж Меликова, детская музыкальная школа №17,

Solo - Juniors - Мурад Алиев, детская музыкальная школа №34,

Duet - Juniors - Гюльгюн Абдуллазаде и Солмаз Алиева, школа искусств № 3 имени Саида Рустамова,

Solo - Adults - Рагима Ахмедова, музыкальная школа № 35 имени Георгия Шароева,

Duet - Adults - Фируза Наджафли, Нигяр Гусейнзаде,

Скрипка:

Small Group - Juniors - школа искусств № 3 имени Саида Рустамова,

Литературное чтение:

Solo-Adults - Ниса Гусейнова,

Академический вокал:

Solo - Child - Джалал Баширли, музыкальная школа № 35 имени Георгия Шароева,

Solo -Adults - Зейнаб Гулузаде, музыкальная школа № 26 имени Муслима Магомаева,

Эстрадный вокал:

Solo - Child - Фикрет Алиев, музыкальная школа № 26 имени Муслима Магомаева,

Duet - Child - Селин Мамедова и Хаял Ахмедов, музыкальная школа № 26 имени Муслима Магомаева,

Solo - Yunior - Мехрибан Агабейли, музыкальная школа № 26 имени Муслима Магомаева,

Хор:

Formation - Yunior - Shvidkara (Грузия)



Народные инструменты:

Нагара. Duet - Juniors - Гимназия искусств,

Саз. Solo - Adults - Айхан Меликов, музыкальная школа № 11,



Канон. Solo - Child - Медина Мамедли, Гимназия искусств, Solo- Juniors - Фатима Таирова, музыкальная школа № 17, Ansambl - Juniors - музыкальная школа № 17, Solo - Adults - Солмаз Рагимова, музыкальный колледж имени Асафа Зейналлы,

Гармонь: Solo - Child - Тофиг Абдуллаев, Гимназия искусств, Solo - Juniors - Джавидан Мамедов, детская музыкальная школа №5, Duet - Juniors - Риад Агазаде и Мухаммед Шарифзаде, детская музыкальная школа №17, Solo - Adults - Мухаммед Абышов, музыкальная школа для инвалидов по зрению №138,

Кяманча: Solo - Child - Хадиджа Садыхова, Гимназия искусств, Solo - Juniors - Агамали Нифделизаде, музыкальная школа № 38, Solo - Adults - Назрин Джафарзаде, Национальная консерватория,

Тар: Solo - Juniors - Нурлан Шарифзаде, Гимназия искусств, Duet - Juniors - Фатех Искендеров и Акпер Акперов, музыкальная школа № 38, Solo - Adults - Эмиль Гурбанов, музыкальная школа № 38,

Мугам: Solo - Juniors - Руфат Аязлы, Гимназия искусств,

Ашуги: Solo - Child - Асиф Гаджизаде, сельская школа Гюлаблы Агдамского района,

Танцы:

Debüt - Ayselin dans studio



Show Group:

Small Group - Child - группа Sahil, Formation - Child - группа Zirvə под руководством Натаван Мусаевой, Miniproduction - Ayselin dans studio



Modern:

Formation - Child - танцевальная студия Dəcəl Qızlar,



Сlassic Dance:

Small group - Child - Гимназия искусств, Small group - Juniors - Гимназия искусств,

Folk Style:

Formation - Child - группа İnci.

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