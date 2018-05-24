"Картинная галерея" Day.Az: Умение замечать и ценить красоту - ФОТО
24 мая 2018 02:18 129
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Энни Терраццо.
Энни Терраццо - американский художник. Родилась в Брекенридже, штат Колорадо, и с детства привыкла окружать себя мечтами, оно было нестандартным и хаотичным. Воспитывалась матерью, которая была шизофреничной артисткой и отцом, который был гонщиком Формулы-1.
Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!