"Картинная галерея" Day.Az: Умение замечать и ценить красоту - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Энни Терраццо.

Энни Терраццо - американский художник. Родилась в Брекенридже, штат Колорадо, и с детства привыкла окружать себя мечтами, оно было нестандартным и хаотичным. Воспитывалась матерью, которая была шизофреничной артисткой и отцом, который был гонщиком Формулы-1.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.