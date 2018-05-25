"Картинная галерея" Day.Az: Художник-самоучка Линн Фрейзер - ФОТО

25 мая 2018 01:14

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Линн Фрейзер.

Линн Фрейзер - британский художник-самоучка. В настоящее время живет и работает в Ливерпуле. Пишет акрилом на холсте.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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