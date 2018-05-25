"Картинная галерея" Day.Az: Художник-самоучка Линн Фрейзер - ФОТО
25 мая 2018 01:14 162
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Линн Фрейзер.
Линн Фрейзер - британский художник-самоучка. В настоящее время живет и работает в Ливерпуле. Пишет акрилом на холсте.
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