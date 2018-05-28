"Картинная галерея" Day.Az: Способ поделиться эмоциями - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Шанталь ван Хутен.

Шанталь ван Хутен - нидерландский художник. Родилась в 1979 году и выросла в маленьком городке Альфен-ан-ден-Рейн в западных Нидерландах. В 2005 году окончила академию искусства в Амстердаме и несколько лет работала графическим дизайнером.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.