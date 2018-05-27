"Картинная галерея" Day.Az: Художник-самоучка Ахмед Хедер - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Ахмеда Хедера.

Ахмед Самир Хедер - египетский художник-самоучка, начал рисовать в очень раннем возрасте. Специального художественного образования не имеет.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.