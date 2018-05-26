"Картинная галерея" Day.Az: Работы румынской художницы Оаны Унчилану - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Оаны Унчилану.

Оана Унчилану - румынский художник. Родилась 9 октября 1987 года. С 2009 по 2012 год училась на отделении живописи Национального университета искусств, Бухарест, Румыния, и окончила его со степенью бакалавра. Затем продолжила учебу на степень магистра в отделении живописи того же университета.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.