"Картинная галерея" Day.Az: Работы румынской художницы Оаны Унчилану - ФОТО

26 мая 2018 00:28

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Оаны Унчилану.

Оана Унчилану - румынский художник. Родилась 9 октября 1987 года. С 2009 по 2012 год училась на отделении живописи Национального университета искусств, Бухарест, Румыния, и окончила его со степенью бакалавра. Затем продолжила учебу на степень магистра в отделении живописи того же университета.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az