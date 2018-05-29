"Картинная галерея" Day.Az: Болгарский кубизм - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Димитър Буклийски.

Димитър Буклийски-Мичи - болгарский художник, создатель стиля болгарский кубизм. Родился 7 сентября 1943 года в Софии, в семье художников Кирилла Буклийски и Невяны Георгиевой. С 1957 по 1962 год учился в художественном училище в Софии. С 1964 по 1969 год учился живописи у профессора Ильи Петрова в Академии художеств в Софии.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.