"Картинная галерея" Day.Az: Современный реализм - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Дэвида Лигаре.

Дэвид Лигаре - американский современный художник-реалист. Родился в 1945 году в Оук-Парке, штат Иллинойс. Получил официальное художественное образование в Колледже дизайна Арт-Центр, Пасадена, Калифорния. Его картины находятся в коллекциях Музея современного искусства, Нью-Йорка, Музеев изящных искусств Сан-Франциско, Музея искусств Сан-Хосе, Габинетто Дисегни и Стампе-дельи Уффици, Флоренция и Художественном музее Тиссена-Борнемиссы в Мадриде.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.