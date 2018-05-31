"Картинная галерея" Day.Az: Работы Дугласа Грея - ФОТО

31 мая 2018 01:09

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Дугласа Грея.

Дуглас Грей - британский художник. Родился в городе Харрогейт, Северный Йоркшир, Англия, в 1965 году. Он начал свою профессиональную художественную карьеру как иллюстратор, добившись значительного успеха в течение 20-летнего периода работы с различными клиентами.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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