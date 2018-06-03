"Картинная галерея" Day.Az: Взгляд в прошлое - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Райана Майерса.

Райан Майерс - американский художник. Родился в 1978 году в Лонг-Айленде, Нью-Йорк. В 2000 году получил степень бакалавра в Хартфордской школе искусств. Его работы можно найти в различных галереях по всей территории США и Европы. В настоящее время он живет и работает в нью-Йоркской долине Хадсон.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.