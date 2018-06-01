"Картинная галерея" Day.Az: Португальский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Хьюго Кастило.

Хьюго Кастило - португальский художник. С 2013 по 2016 год учился в университете Эворы.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.