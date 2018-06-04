"Картинная галерея" Day.Az: Сила освещения - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Синтия Л Хаазе.

Синтия Л Хаазе - современная американская художница, родилась в 1948 году, в Калифорнии, но выросла в штате Омаха. Затем, в 1979 году, переехала в Колорадо, штат, который стал для неё "родным". Когда она была маленькой девочкой, сосед подарил ей коробку пастели и несколько книг по изобразительному искусству. Это стало началом ее долгой, на всю жизнь, любви к живописи.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.