"Картинная галерея" Day.Az: Портреты в стиле поп-арт - ФОТО
5 июня 2018 00:31 165 комментариев
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Евгения Дика.
Евгений Дик - немецкий художник. Получил художественное образование в области рисования маслом и углем. С 2005 года работает как профессиональный художник. Пишет уникальные портреты в стиле поп-арт.
Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!