"Картинная галерея" Day.Az: Портреты в стиле поп-арт - ФОТО

5 июня 2018 00:31 комментариев

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Евгения Дика.

Евгений Дик - немецкий художник. Получил художественное образование в области рисования маслом и углем. С 2005 года работает как профессиональный художник. Пишет уникальные портреты в стиле поп-арт.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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