"Картинная галерея" Day.Az: Портреты в стиле поп-арт - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Евгения Дика.

Евгений Дик - немецкий художник. Получил художественное образование в области рисования маслом и углем. С 2005 года работает как профессиональный художник. Пишет уникальные портреты в стиле поп-арт.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.