"Картинная галерея" Сирийский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Рафаэля Чуха.

Рафаэль Чуха - сирийский художник. Родился в 1946 году в Алеппо, Сирия, в 2015 году переехал в Квебек, Канада. Он начал свою карьеру в начале 1970-х годов, нарисовав серию огромных плакатов на темы кинематографа в Алеппо и Дамаске.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.