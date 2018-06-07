"Картинная галерея": Австралийский художник - ФОТО
7 июня 2018 00:30 144
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Серхио Пол Яннелло.
Серхио Пол Яннелло - австралийский художник. Окончил университет Квинсленда со степень бакалавра, а затем и магистра искусств.
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