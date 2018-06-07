"Картинная галерея": Австралийский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Серхио Пол Яннелло.

Серхио Пол Яннелло - австралийский художник. Окончил университет Квинсленда со степень бакалавра, а затем и магистра искусств.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.