В Баку покажут спектакль "Уйди из моих снов" по произведению народного писателя Анара
На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 30 июня состоится премьера спектакля "Уйди из моих снов" по произведению народного писателя Азербайджана Анара "Шестой этаж пятиэтажного дома". Об этом сообщили Trend в пресс-службе театра, передает Day.Az.
Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Александр Шаровский.
Отметим, что произведение Анара "Шестой этаж пятиэтажного дома" известно также как "Тахмина и Заур".
В спектакле в роли Тахмины выступит Ольга Арсентьева, в роли Заура - Ибрагим Чингиз. Также в постановке заняты народная артистка Азербайджана Аян Миргасымова, заслуженные артисты Мелек Абасзаде, Салман Байрамов, Наина Ибрагимова, актеры театра - Ягуб Зейналов, Тамилла Абуталыбова, Руфат Назаров, Рустам Керимов, Мурад Исмайлов, Рамиль Алиев, Майа Воробжанская, Илькин Мехтиев, Надир Абдурагимбеков, Милана Соколенко.
Художник-постановщик спектакля - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев, видеоинсталляция - Джавид Имамвердиев, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, ассистент режиссёра и хореограф - Рауля Турккан.
Билеты продаются в кассе театра, начало спектакля - в 19.00.
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