"Картинная галерея": Универсальный художник Перпарим Казими - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Перпарим Казими.

Перпарим Казими - американский художник. Родился в творческой семье, поэтому увлекаться искусством начал уже с детства и решил посвятить живописи всю жизнь. С 2001 по 2003 год учился в колледже графического дизайна Миннеаполиса, Миннесота. С 2011 по 2014 изучал изобразительное искусство в Пенн Фостер-Колледж, Скрантон, Пенсильвания.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.