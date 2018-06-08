"Картинная галерея": Универсальный художник Перпарим Казими - ФОТО

8 июня 2018 00:27

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Перпарим Казими.

Перпарим Казими - американский художник. Родился в творческой семье, поэтому увлекаться искусством начал уже с детства и решил посвятить живописи всю жизнь. С 2001 по 2003 год учился в колледже графического дизайна Миннеаполиса, Миннесота. С 2011 по 2014 изучал изобразительное искусство в Пенн Фостер-Колледж, Скрантон, Пенсильвания.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az