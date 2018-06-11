"Картинная галерея" Day.Az: Классический реализм - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Дэвида Хеттингера.

Американский художник Дэвид Хеттингер начал рисовать около 8 лет. Его любимыми персонажами в то время были ТВ и кино ковбои. В возрасте 13 лет он получил в подарок набор масляных красок от Майка Спенсера, местного художника, который управлял парикмахерской напротив школы Святого Джо, где Хеттингер учился.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.