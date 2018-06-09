"Картинная галерея" Day.Az: Американский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Хилари Ламберт.

Хилари Ламберт - американский художник. По образованию она графический дизайнер и иллюстратор. Живописи училась у Бертона Сильвермана, Ким Инглиша, Скотта Бурдика и Джуди Кардуччи. Сейчас Хилари, кроме того, что пишет, много путешествует по Италии и Франции. Живет она в Чарльстоне, штат Северная Каролина.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.