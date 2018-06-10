"Картинная галерея" Day.Az: Повествовательный стиль портретной живописи - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Евгения Дика.

Ирен Располини - итальянский художник. Родилась в Сиене, Италия, 14 августа 1982 года. Рисованием увлеклась ещё в детстве и, для того, чтобы в будущем стать художником, начала самостоятельно изучать способы и техники рисования. В своих исследованиях особое внимание она уделяла живописи, аналоговой фотографии и деревянной скульптуре.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.