"Картинная галерея" Day.Az: Немецкий художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Андреаса Цауга.

Андреас Цауг - немецкий художник. С 1996 по 1998 годы учился в колледже дизайна Fachoberschule fur Gestaltung. Начал рисовать в 1993 году как граффитист, прославившись под именем "Rubinstein74", рисуя все, начиная от росписи гаражей и заканчивая крупными бизнес-надписями. Вскоре он начал делать комиксы.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.