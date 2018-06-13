"Картинная галерея" Day.Az: Работы Коди Лусби - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Коди Лусби.

Коди Лусби - американский художник. Родом с Тихоокеанского Северо-Запада, вырос в Южной Калифорнии. Он нашел свое призвание после небольшого успеха в качестве молодого художника на национальной гастрольной художественной выставке. После окончания средней школы Коди был принят в школу искусств "Orange County", где познакомился с основами искусства.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.