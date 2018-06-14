"Картинная галерея" Day.Az: Смелые и красочные картины - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Ингрида Кристенсена.

Ингрид Кристенсен - современный канадский художник импрессионист, в центре внимания которого - комплексное воздействие света на цвет. Родилась и выросла в Голдене, небольшом городке в Британской Колумбии, Канада. Изучала искусство и английский язык в университете UBC в Ванкувере и получила степень магистра в Королевском университете в Кингстоне, Онтарио. Некоторое время преподавала в системе государственных школ. Но искусство всегда было главной страстью Ингрид, и она прекратила преподавать, чтобы всецело посвятить себя живописи.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.