"Картинная галерея" Day.Az: Поразительные и яркие работы Та Тимкаео - ФОТО

15 июня 2018 00:27

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Та Тимкаео.

Та Тимкаео - таиландский художник. Родилась в Таиланде в 1974 году, но теперь живет в "красивейшей части Таиланда" в своём доме с видом на потрясающий сиамский залив и студией. Ее творчество сформировалось под влиянием Боттичелли. Больше всего ей нравится рисовать людей.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az