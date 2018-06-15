"Картинная галерея" Day.Az: Поразительные и яркие работы Та Тимкаео - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Та Тимкаео.

Та Тимкаео - таиландский художник. Родилась в Таиланде в 1974 году, но теперь живет в "красивейшей части Таиланда" в своём доме с видом на потрясающий сиамский залив и студией. Ее творчество сформировалось под влиянием Боттичелли. Больше всего ей нравится рисовать людей.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.