"Картинная галерея" Day.Az: Масляная живопись - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Николь Ида Фосси .

Николь Ида Фосси - американский масляный художник из Вашингтона, округ Колумбия, фокусирующаяся на крупномасштабных масляных картинах. Родилась в 1990 Вашингтоне, США. В 2012 году окончила студию "Art Centers International", Флоренция, Италия. Затем, в 2013 году училась Баудоинском колледже, Брансуик, и окончила его со степенью бакалавра по специальностям история искусств и изобразительное искусство. Сегодня Николь представлена в галерее "Studio" в Вашингтоне.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.