"Картинная галерея" Day.Az: Страдания женщины - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Афарина Сайеди.

Афарин Сайеди - иранский художник, который создает выдающиеся портретные картины женщин, часто в причудливой связи с рыбой как символом страданий. Художник родился в 1979 году в Ширазе, Иран.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.