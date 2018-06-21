"Картинная галерея" Day.Az:Итальянский художник и иллюстратор - ФОТО
21 июня 2018 00:55 152
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Лоренцо Маттотти.
Лоренцо Маттотти - итальянский художник и иллюстратор. Родился в 1954 году. Получив степень в архитектуре, он решил посвятить себя комиксам и сегодня считается одним из самых выдающихся международных представителей искусства в этом жанре. Его работы были опубликованы во многих известных журналах, а его книги переводятся по всему миру.
Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!