"Картинная галерея" Day.Az:Итальянский художник и иллюстратор - ФОТО

21 июня 2018 00:55

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Лоренцо Маттотти.

Лоренцо Маттотти - итальянский художник и иллюстратор. Родился в 1954 году. Получив степень в архитектуре, он решил посвятить себя комиксам и сегодня считается одним из самых выдающихся международных представителей искусства в этом жанре. Его работы были опубликованы во многих известных журналах, а его книги переводятся по всему миру.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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