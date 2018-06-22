"Картинная галерея" Day.Az: Работы Эдварда Мунка - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Эдварда Мунка.

Эдвард Мунк - норвежский художник, чей "Крик" стал самым узнаваемым образом в искусстве и эмблемой экспрессионизма, а одна из версий произведения была продана в 2013 году за 120 миллионов долларов и стала на тот момент самой дорогой в мире картиной. Музей Мунка в Осло выложил в открытый доступ более семи тысячи оцифрованных работ - в основном это графика и наброски к его главным произведениям, в которых живописец отражал знаковые для него темы любви, смерти и страха.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.