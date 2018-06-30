"Картинная галерея" Day.Az: Сюрреалистический реализм - ФОТО
30 июня 2018 00:27 140
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Алисы ван дер Слуас.
Алиса ван дер Слуас - фотограф из Нидерландов. Много лет назад она два года проучилась в Университете прикладной фотографии в Нидерландах. Здесь она познакомилась с основами фотомастерства, которые годы спустя стали фундаментом её нынешней деятельности как визуального художника.
Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!