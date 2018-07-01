"Картинная галерея" Day.Az: Классический реализм - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Джейкоба Коллинза.

Джейкоб Коллинз - американский художник-реалист, работающий в Нью-Йорке, Нью-Йорк. Он является одной из самых значимых фигур современного классического искусства в стиле эпохи Возрождения.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.