"Картинная галерея" Day.Az: Японский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Коута Сасаи.

Коута Сасаи - японский художник. Родился в 1979 году в Осаке. В 2003 году окончил городской колледж Хиросимы. Вдохновение черпает из работ Ансельма Кейфера и Эндрю Уайета. В настоящее время живет и работает на острове Миядзима, Хиросима, Япония.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.