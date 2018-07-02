"Картинная галерея" Day.Az: Японский художник - ФОТО
2 июля 2018 02:00 113
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Коута Сасаи.
Коута Сасаи - японский художник. Родился в 1979 году в Осаке. В 2003 году окончил городской колледж Хиросимы. Вдохновение черпает из работ Ансельма Кейфера и Эндрю Уайета. В настоящее время живет и работает на острове Миядзима, Хиросима, Япония.
Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!