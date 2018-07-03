"Картинная галерея" Day.Az: Любовь ко всему "естественному" - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Дэвида Иншо.

Дэвид Иншо - британский художник. Родился 21 марта 1943 года в Стрипфорде, Стаффордшир. В 1950 году переехал в Биггин-Хилл, Кент. С 1959 по 1963 год учился живописи в Школе искусств Беккенх, а затем, с 1963 по 1966 год, в Королевской академии искусств.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.