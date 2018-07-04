"Картинная галерея" Day.Az: Изысканные женщины - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Патрисии Говезенски.

Патрисия Говезенски - израильский художник. Родилась в 1961 году, выросла и получила образование в Израиле, где также изучала изобразительное искусство. В юном возрасте она поступила на курсы, организованные Тель-Авивским музеем, где овладела такими искусствами, как литография, гравюра, фотография и скульптура.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.