"Картинная галерея" Day.Az: Канадский художник Лиза Пакетт - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Лизы Пакетт.

Лиза Пакетт - канадский художник. Родилась в Монреале, Квебек, в 1954 году. Лиза рисует с детства. Тонкостям живописи её научила мать. Врожденный творческий талант и тяга к прекрасному привели ее к изучению графического дизайна в студии "Salette" в Монреале, а затем она училась рисованию в арт-центре "Saydie Bronfman". Последние десять лет Лиза посвятила тому, что разрабатывала собственный очень личный подход к живописи.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.