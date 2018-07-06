"Картинная галерея" Day.Az: Британский художник - ФОТО
6 июля 2018 00:31 188
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Клары Хенли.
Клара Хенли - британский художник. Получила степень бакалавра в области графического дизайна в Лондоне, прежде чем начать работу в студии дизайна текстиля. Уже более 20 лет работает профессиональным иллюстратором и дизайнером.
Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!