"Картинная галерея" Day.Az: Британский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Клары Хенли.

Клара Хенли - британский художник. Получила степень бакалавра в области графического дизайна в Лондоне, прежде чем начать работу в студии дизайна текстиля. Уже более 20 лет работает профессиональным иллюстратором и дизайнером.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.