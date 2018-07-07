"Картинная галерея" Day.Az: Ритм жизни - ФОТО

7 июля 2018 01:12

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Иисуса Фернандеса.

Иисус Фернандес Эскобар - испанский художник. Родился в городе Пуэрта-де-Сегура, в 1988 году. Свою творческую натуру и интерес к искусству начал демонстрировать ещё в детстве и даже занимал призовые места в нескольких детских конкурсах.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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