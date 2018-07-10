"Картинная галерея" Day.Az: Визуальная поэзия - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Педро Лара.

Педро Хосе Сеговия Лара - венесуэльский художник. Родился в городе Мерида, в 1966 году (Венесуэла) в настоящее время живет в Испании.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.