"Картинная галерея" Day.Az: Фантастический реализм - ФОТО

11 июля 2018 01:08

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Гернана Муньоса.

Гернан Хавьер Муньос - аргентинский художник. Родился 5 апреля 1983 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. В 1996 году он поступил в Художественную школу "Rogelio Yrurtia", где учился в мастерской профессора изобразительного искусства и окончил ее в 2000 году.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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