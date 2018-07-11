"Картинная галерея" Day.Az: Фантастический реализм - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Гернана Муньоса.

Гернан Хавьер Муньос - аргентинский художник. Родился 5 апреля 1983 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. В 1996 году он поступил в Художественную школу "Rogelio Yrurtia", где учился в мастерской профессора изобразительного искусства и окончил ее в 2000 году.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.