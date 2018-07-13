"Картинная галерея" Day.Az: Калейдоскоп, полный обаяния и соблазна - ФОТО
13 июля 2018 01:21 178
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Чинция Пеллин.
Чинция Пеллин - итальянский художник. Родилась в Веллетри, 19 июля 1973. Посещала академию художеств, которую окончила с отличием с дипломом по специальности сценография в классе профессора Вендетели.
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