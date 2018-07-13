"Картинная галерея" Day.Az: Калейдоскоп, полный обаяния и соблазна - ФОТО

13 июля 2018 01:21

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Чинция Пеллин.

Чинция Пеллин - итальянский художник. Родилась в Веллетри, 19 июля 1973. Посещала академию художеств, которую окончила с отличием с дипломом по специальности сценография в классе профессора Вендетели.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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