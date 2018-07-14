"Картинная галерея" Day.Az: Особые портреты Грации Барбин - ФОТО

14 июля 2018 00:51 комментариев

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Грации Барбин.

Грация Барбин - итальянский художник. Родилась 27 августа 1959 года в Болоньи. Там же училась в Государственном институте искусств и получила диплом преподавателя Изобразительного искусства в живописи. В ходе учебы она добилась отличных результатов в рисовании и в архитектурном рисунке, находя в дальнейшем особое вдохновение в портретах.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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